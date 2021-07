Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociais - Reprodução

Publicado 20/07/2021 10:02 | Atualizado 20/07/2021 10:07

Rio - O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nomeou a médica Mara Regina Pezzino para o cargo de diretora do Hospital Federal de Ipanema, na Zona Sul do Rio. A profissional já defendeu publicamente o uso de cloroquina para prevenir a Covid-19, inclusive em suas redes sociais. Em sua foto de perfil, a profissional utiliza um filtro sobre o tratamento precoce e já assinou um documento pedindo aos governadores que distribuam medicamentos para o enfrentamento “pré-hospitalar” da doença. A declaração conta com a assinatura médicos de todo o Brasil e é intitulada como “Manifesto em defesa da Vida e do tratamento pré-hospitalar da Covid”.

O chamado “kit covid” não tem eficácia contra a doença e já teve seu uso contestado diversas vezes pela pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, também os medicamentos podem provocar efeitos colaterais se usados para prevenir a doença.



