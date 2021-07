Jair Messias Bolsonaro - Reprodução

Publicado 14/07/2021 16:37

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi perguntado, em audiência pública na Câmara, nesta quarta-feira, 14, sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro não utilizar máscara e desrespeitar os protocolos de prevenção a covid-19. Queiroga afirmou que o presidente não gosta de andar de máscara e que encaminhou dentro da pasta o pedido do presidente para avaliar quando a população brasileira poderá voltar a andar sem a necessidade do uso de máscara.

"O presidente está muito satisfeito com o ritmo da vacinação. Sempre me cobra como está indo. Ele não gosta de máscara. Todo mundo sabe que o presidente anda sem máscara. Ele me perguntou a partir de que momento será possível ficar sem máscara. Temos que fazer um estudo, disse ao presidente. Solicitei ao Departamento de Ciência e Tecnologia para emitir esse parecer. Todos queremos tirar essa máscara, mas dentro de uma situação segura", afirmou o ministro da Saúde.

Durante encontro com os deputados da Comissão de Seguridade Social da Câmara, o ministro falou de ações de combate ao coronavírus e contou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (Conitec) aprovou o protocolo de tratamento hospitalar da covid-19. Queiroga disse que é preciso uniformizar o tratamento hospitalar e que as medicações utilizadas também serão alvo de discussão.



"Os pacientes morrem nos hospitais, isso ocorre com 80% dos que são entubados e ficam com ventilação. Morrem. Precisamos uniformizar esse protocolo", disse.

Quando comentou sobre a aparição da variante Delta no Brasil durante a Copa América, Queiroga disse que, graças ao evento, a partir de testagens, a nova cepa do coronavírus pôde ser identificada. Queiroga afirmou que dificilmente essa cepa seria detectável com trânsito dos sulamericanos nas fronteiras.