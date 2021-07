Lula - Divulgação

Lula Divulgação

i iG

Publicado 14/07/2021 15:17 | Atualizado 14/07/2021 15:19

Brasília - Ainda sem confirmar se será candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afastou as especulações sobre os prováveis vice-presidentes de sua eventual chapa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o petista admitiu que fará alianças caso concorra de fato ao pleito, mas disse que buscará um vice que "conhece como vive o povo pobre" do Brasil.



"A gente vai fazer aliança política, sim (...) Eu tenho que procurar alguém, se decidir ser candidato, que tenha, primeiro, afinidade política comigo. Eu não posso chamar um antagônico. Eu tenho que ter alguém que tenha afinidade comigo, alguém que pense economicamente muito parecido comigo, alguém que tenha uma visão social parecida comigo, alguém que tem que conhecer como vive o povo pobre desse país Lula", disse. O trecho também foi compartilhado em suas redes sociais.

Publicidade

Lula elogiou o empresário José Alencar, seu vice durante os dois mandatos. Segundo o ex-presidente, Alencar tinha "caráter 100 por cento, ética mil por cento, lealdade 800 mil por cento".

"Eu escolhi o Zé Alencar por causa de um discurso que ele fez em Belo Horizonte quando estava comemorando 50 anos de vida empresarial. Quando vi ele contar a história dele, eu falei 'encontrei meu vice'. Fui a Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para ele sair do PMDB, levei ele para o PL, e ele foi meu vice. E eu duvido que alguém consiga ter um vice da qualidade que eu tive com o Zé Alencar", disse, sobre o empresário que morreu em 2011 por conta de um câncer na região abdominal.