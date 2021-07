Diretora-executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, depõe na CPI da Covid - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 14/07/2021 14:18 | Atualizado 14/07/2021 18:34

Brasília - Em depoimento à CPI da Covid, a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, explicou a atuação de duas companhias no contrato com a Bharat Biotech, dentre elas a Madison Biotech. Durante a inquirição dos senadores, o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), havia questionado a depoente acerca das empresas envolvidas na intermediação da compra das vacinas Covaxin. Medrades, por sua vez, afirmou que a Madison poderia se considerada a mesma companhia - em relação à Bharat.

Em um primeiro momento, o senador Humberto Costa (PT-PE) havia questionado Emanuela acerca de uma empresa dos Emirados Árabes que estaria presente em um dos contratos envolvendo as tratativas da Covaxin. Segundo a depoente, a empresa seria um operador intermediário - ‘broker’ - e teria atuado apenas na primeira operação envolvendo a vacina. Em seguida, Randolfe indagou o número de empresas envolvidas na operação, citando a Madison Biontech.



“Quantas empresas estão nessa intermediação internacional? Nós já tínhamos achado a Madison, agora temos uma segunda”, indagou o vice-presidente.



“Senhor senador, a Madison pode, inclusive, ser considerada a mesma companhia”, disse Medrades, que afirmou ter questionado a Bharat assim que teve acesso à primeira Invoice em nome da Madison.



“Eles disseram que era a empresa que eles estavam utilizando há alguns meses para fazer todas as transações internacionais de venda, comercialização, inclusive para ajustar todas as questões de ensaios clínicos”, explicou. Veja:

Diretora da Precisa explica que Madison é uma empresa do grupo societário da Bharat Biotech e diz o motivo da sua utilização.



Assista:



Diretora da Precisa explica que Madison é uma empresa do grupo societário da Bharat Biotech e diz o motivo da sua utilização.

Erros da madrugada

Após ser questionada pelo senador governista Marcos Rogério (DEM-RO), a Diretora da Precisa alegou que os erros de tradução apontados nas invoices foram causados por conta dos horários que os documentos foram produzidos. Segundo ela, durante a madrugada.

"Esse documento foi trabalhado pela Bharat durante a madrugada, e os principais pontos da invoice não foram apresentados de forma incorreta. Nós já explicamos ponto a ponto cada um dos apontamentos que foram feitos aqui na CPI e a justificativa de o porque daquilo não poder ser considerado um erro, e de como aquilo aconteceu. Então não só já expliquei aqui, como já disse isso para a Polícia Federal.", explicou Emanuela.

Acompanhe ao vivo