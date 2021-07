Ministro da Saúde Marcelo Queiroga - Marcelo Camargo/Agência Brasil

E ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/07/2021 15:34 | Atualizado 14/07/2021 15:35

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou ao Hospital das Forças Armadas, onde o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está internado desde a madrugada desta quarta-feira (14), quando deu entrada com dores abdominais. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o chefe do Executivo sofre de problemas intestinais decorrentes da facada que levou durante campanha eleitoral de 2018, mas passa bem.

Em virtude do mal-estar, Bolsonaro cancelou a reunião que teria com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, prevista para as 11h de hoje. Na Agenda Oficial não constam mais compromissos.

O médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente da República Jair Bolsonaro em 2018 após a facada, está a caminho de Brasília para examiná-lo. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo cirurgião ao Broadcast Político.

Nas últimas semanas, Bolsonaro vinha apresentando soluços constantes. Na quarta-feira (7), em entrevista à rádio Guaíba, o presidente abordou o assunto. "Peço desculpa a todos que estão me ouvindo, porque eu estou com soluço já tem cinco dias. Eu fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado, já aconteceu comigo no passado, talvez, em função dos remédios que eu estou tomando, eu estou 24 horas por dia com soluço", disse. Em transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira (8), o quadro de soluço persistia.