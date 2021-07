Estrada Comandante Luis Souto, um dos acessos à comunidade da Chacrinha - REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Estrada Comandante Luis Souto, um dos acessos à comunidade da ChacrinhaREPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Rio - Dois corpos foram encontrados por moradores da comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, na tarde de segunda-feira (19). A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência, e a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para averiguar a ocorrência de dois corpos na Estrada Comandante Luís Souto, que liga o bairro do Tanque à Praça Seca, e passa pelas comunidades da Chacrinha e do Bateau Mouche. A área é há anos disputada entre milicianos e traficantes e o envolvimento das vítimas com grupos criminosos da região não está descartado.