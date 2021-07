Fernando Giró Cordeiro, de 52 anos, agradeceu a equipe, entregando a cada um bombom numa caixa de coração com o texto. - Foto: Divulgação.

Fernando Giró Cordeiro, de 52 anos, agradeceu a equipe, entregando a cada um bombom numa caixa de coração com o texto.Foto: Divulgação.

Publicado 19/07/2021 20:40 | Atualizado 19/07/2021 20:55

QUISSAMÃ - Foram 42 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19 do Hospital Municipal Maria Mariana de Jesus (HMMMJ), em Quissamã, no Norte Fluminense. Até que, no último sábado (17), Fernando Giró Cordeiro, de 52 anos, deixou a unidade para continuar seu tratamento em casa.

A alta médica foi emocionante. Ele foi aplaudido pelos profissionais da saúde do hospital, que por um bom tempo foi seu segundo lar. No período em que ficou internado na UTI para Covid-19, o paciente precisou do auxílio de ventilação mecânica e passou por uma traqueostomia. De acordo com o boletim médico, Fernando também teve necessidade de tratamento de hemodiálise por pouco tempo, mas que fez toda a diferença na recuperação da sua função renal.

“Giró foi um paciente que ficou muito grave, mas sempre trabalhamos com afinco para que a sua recuperação acontecesse. Estamos muito felizes por ele ter nos ajudado nessa batalha. Ele é um lutador, que assim como muitos outros pacientes, venceram o COVID-19. Gostaria de reforçar e agradecer imensamente a equipe da ala Covid: enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas e a equipe de higienização, pois juntos somos mais fortes e o comprometimento de cada um reflete diretamente no resultado positivo”, declarou a médica da UTI Covid, Lílian Vieira Rocha.



Por mais que os profissionais do HMMMJ lidem diariamente com os cuidados de pessoas que estão com Covid-19, a felicidade da alta de um paciente que apresenta evolução no quadro clínico contagiou as equipes. “Parabéns” era a palavra ouvida no corredor, enquanto Fernando era levado até a saída. Para o paciente, familiares, amigos e os profissionais da saúde, o maior desejo era de vê-lo voltando para casa.

O paciente agradeceu a equipe, entregando a cada um bombom numa caixa de coração com o texto: “Não existem palavras suficientes que me permita agradecer a vocês com o devido merecimento. Recebam esta lembrança como forma de gratidão pelo carinho, atenção e profissionalismo dispensados a mim, durante esse tempo. Que Deus te abençoe e te faça instrumento para continuar salvando vidas”.