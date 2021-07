O tema "Projeto Viver Quissamã e Turismo de Experiência" será abordado no evento. - Foto: Divulgação.

Publicado 19/07/2021 20:48 | Atualizado 19/07/2021 20:49

QUISSAMÃ - O município de Quissamã estará presente no I Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura que acontece na próxima quarta-feira (21), das 10h às 18h, na cidade de Maricá. O tema “Projeto Viver Quissamã e Turismo de Experiência” será abordado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã e vice-presidente do Condetur Costa do Sol, Arnaldo Mattoso, e a turismóloga Danielle Faya.



O evento é organizado pela Prefeitura de Maricá e tem a promoção da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ). O seminário será transmitido na página da FC&VB-RJ no YouTube.O secretário Arnaldo Mattoso destaca que o programa Viver Quissamã, além de divulgar o município na rota turística do estado, tem como proposta despertar o olhar do morador e a participação no seminário será importante para a troca de experiências exitosas.

"Um dos focos do nosso trabalho, antes de qualquer coisa, é estimular um novo olhar do quissamaense sobre a história e lugares da cidade. Participar do Seminário será muito importante pois teremos a oportunidade de conversar com gestores da área que já desenvolvem ações com resultados em cidades com perfil semelhante ao de Quissamã. Estamos trabalhando firme para impulsionar o turismo na nossa cidade e a prefeita Fátima Pacheco tem nos apoiado em nossas ações com articulação e Brasília captando recursos para o setor", frisou o secretário.



Dentre os temas que serão abordados no I Seminário Estadual de Turismo Rural e de Aventura estão: “Políticas públicas inovadoras e os desafios para a recuperação do setor de turismo no Rio de Janeiro”; “Turismo Rural no estado do Rio de Janeiro: potencialidades e perspectivas”; O mercado de turismo de natureza e as estratégias de comunicação no pós-pandemia”; e “Experiências Exitosas de Turismo Rural e de Aventura no Estado do Rio de Janeiro”.