Prefeito de Macaé cria canal direto com a população.Foto: Divulgação/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 11:31

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, criou um canal de contato direto com a população da cidade. A ideia é aproximar o macaense da gestão e facilitar a comunicação direta com os moradores da cidade, permitindo que tenham mais facilidade em apontar os problemas existentes e cobrem providências da administração pública.

"Para aproximar ainda mais a minha gestão dos anseios da população, criei esse canal direto, onde o macaense pode enviar diretamente para a minha equipe todas as dúvidas, sugestões, demandas e reclamações. É um canal importante, onde o cidadão poderá influenciar os próximos passos da gestão", explicou o prefeito.

O processo é diferente de uma Ouvidoria Municipal, onde o morador envia as reclamações para as secretarias e, muitas das vezes, as demandas não chegam ao prefeito. Com o novo canal direto, o Participa Cidadão, a população envia a demanda diretamente para o gabinete do prefeito, que ordena que a pasta competente à solicitação realize o trabalho de maneira rápida.

A ouvidoria do gabinete é capacitada para atender o macaense por meio de um formulário on-line no site https://participa.welberthrezende.com.br/, onde recebe denúncias, críticas, sugestões e ainda esclarece dúvidas sobre a atuação da Prefeitura.