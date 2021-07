Thales Coutinho havia testado positivo para o coronavírus no dia 31 de maio. - Foto: Reprodução.

Thales Coutinho havia testado positivo para o coronavírus no dia 31 de maio.Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 19:11 | Atualizado 07/07/2021 20:25

MACAÉ - O vereador Thales Coutinho (PODE), morreu por complicações da Covid-19, na tarde desta quarta-feira (7), em Macaé, depois de passar pouco mais de um mês internado. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele foi hospitalizado no dia 2 de junho no Hospital da Unimed, no Centro, e intubado no dia 5 do mesmo mês. Ele havia testado positivo para o coronavírus no dia 31 de maio.



O último boletim divulgado pela assessoria do vereador em suas redes sociais, no dia 14, afirmava que Thales havia apresentado melhora gradual dentro de seu quadro clínico durante o final de semana. Em seu primeiro mandato como vereador, Thales Coutinho promoveu diversos debates na Câmara Municipal sobre a demora do governo federal na distribuição de vacinação e foi autor da lei que multa em até R$ 6.290 quem furar fila da vacinação contra a Covid-19. A Câmara Municipal de Macaé decretou luto oficial de sete dias pela morte precoce do parlamentar e cancelou o expediente desta quinta-feira (8).

“É com imensa tristeza que a Câmara Municipal de Macaé lamenta o falecimento do vereador Thales Coutinho, no início da noite desta quarta-feira (7), em decorrência da Covid-19. A Presidência decreta luto oficial de sete dias e expressa os sentimentos aos familiares e amigos”, disse o documento.

Thales é filho do ex-vereador, ex-presidente do Legislativo e mais recentemente no posto de secretário da Casa Civil, Eduardo Cardoso Gonçalves da Silva, que faleceu no dia 21 por consequência do coronavírus, e da professora Bernadete Coutinho. Deixa a esposa, Juliana, e filha Sofia, de 11 meses.



Servidor público há 12 anos, Thales Coutinho nasceu em 10 de setembro de 1983. Ao longo da vida pública, ocupou o cargo de presidente da Fesporte (2016), além de ter sido secretário de Esporte (2017) e de Cultura (2017-2020). Disputou pela primeira vez uma eleição, no ano passado, e foi eleito com 1.822 votos. Até o fechamento desta edição, ainda não havia informações sobre local e data do sepultamento.