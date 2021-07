Nesta semana, as visitas aconteceram nas unidades escolares da região serrana. - Foto: Divulgação.

Nesta semana, as visitas aconteceram nas unidades escolares da região serrana. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 18:18 | Atualizado 07/07/2021 18:22

MACAÉ - As escolas municipais de Macaé estão passando por visitas técnicas de representantes da Secretaria de Educação e Vigilância Sanitária, seguindo o Plano de Retorno às Aulas Presenciais. A visitação tem o objetivo de orientar às unidades e levantas as prioridades sobre questões de infraestrutura.

Nesta semana, as visitas aconteceram nas unidades escolares da região serrana. A secretária de Educação, Eliane de Araújo, e o coordenador especial da Vigilância Sanitária, Ricardo Salgado, acompanharam a inspeção, que segue um cronograma específico, visando atender todos os 107 espaços escolares da rede municipal.

Na oportunidade, foi constatado que os alunos do Ensino Médio, que retornaram às salas de aula na segunda-feira (5), passaram por todos os protocolos de biossegurança no combate à Covid-19, como aferição de temperatura, uso de álcool em gel, distanciamento, uso de máscaras, além de equipamentos de proteção individual dos funcionários que atuam com merenda.

"Essas visitas são essenciais. Na semana passada, estivemos nas unidades da Serra com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende. Nesta semana, com a Vigilância Sanitária. Esta é a forma de melhor conhecer a realidade das escolas para poder melhor preparar esses espaços para receber alunos e profissionais de ensino", destaca a secretária de Educação.

As visitas abrangem relatório técnico e fotográfico, além de orientações específicas. Após um período, a Vigilância Sanitária retorna na unidade escolar para identificar a execução das adequações. Para o Coordenador Especial da Vigilância Sanitária, Ricardo Salgado, a proposta é continuar a rotina de visitas e inspeções nas escolas. "Estamos orientando os gestores para que este retorno seja o mais seguro possível. Este diálogo com a Secretaria de Educação está sendo fundamental para orientar quanto às adequações às normas sanitárias e, assim, colaborar com a gestão da Educação", pontua.