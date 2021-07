O coletivo foi destruído pelas chamas, mas não houve feridos. - Foto: Divulgação.

O coletivo foi destruído pelas chamas, mas não houve feridos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 13:57

MACAÉ - Um ônibus da empresa SIT Transportes, responsável pelo transporte público municipal em Macaé, pegou fogo na manhã desta terça-feira (6) em Macaé, no bairro Imboassica. O coletivo foi destruído pelas chamas, mas não houve feridos. Segundo a Polícia Militar (PM), o ônibus estava em via pública próximo ao Terminal Parque de Tubos. Ainda de acordo com a PM, o incêndio foi acidental.

Ainda não há informações de como o fogo começou. Por meio de nota, a empresa SIT informou que, por volta das 10h, um dos ônibus da linha Lagomar-Parque de Tubos que estava estacionado na área de espera do terminal Parque de Tubos foi acometido pelo incêndio.



A empresa disse ainda que o Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado, controlando e cessando o fogo rapidamente. A SIT informou ainda que está apurando as causas do acidente. Assista:

