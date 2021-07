A doação foi feita no Hotel de Deus pelo proprietário da Macaé Containers, Paulo Roberto Fourny. - Foto: Ana Chaffin.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/07/2021 15:50 | Atualizado 06/07/2021 15:51

MACAÉ- A campanha “Vacinação Solidária” arrecada alimentos não perecíveis de quem quiser doar, no momento da imunização contra o coronavírus. Um empresário macaense doou meia tonelada de alimentos para a Campanha Vacinação Solidária, promovida pela prefeitura de Macaé. A doação foi feita no Hotel de Deus pelo proprietário da Macaé Containers, Paulo Roberto Fourny.



“Ajudar as pessoas é muito bom, o coração bate mais suave. A gente está vendo o destino da campanha e com isso a gente quer participar”, afirmou o empresário. Fundadora da campanha, a primeira-dama Quelen Rezende, destacou a importância da participação do empresariado e do cidadão.



“Estamos fazendo com muita transparência, então o empresariado e o cidadão participam em prol da nossa Macaé”, comentou Quelen. Os secretários de Habitação, Leandro Mussi e de Relações Institucionais, Alexandre Cruz, acompanharam a entrega dos alimentos.” Vamos com a campanha até o dia 29, aniversário da cidade, e retomamos em seguida", comentou o secretário de Relações Institucionais.



A Vacinação Solidária arrecada alimentos não perecíveis de quem quiser doar, no momento da imunização contra o coronavírus. Todas as pessoas que pertencem ao grupo de vacinação, de acordo com o calendário anunciado semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde, podem participar. A doação não é obrigatória para a vacinação. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições sociais da cidade como Casa do Idoso, Recanto dos Idosos, Toca de Assis, Sentrinho e Fazenda Esperança.