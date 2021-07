Secretaria Municipal de Saúde encaminhou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, um pedido de envio de nova remessa de vacinas contra a Covid-19. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/07/2021 21:32 | Atualizado 07/07/2021 21:36

MACAÉ - O calendário de vacinação contra a Covid-19 em Macaé foi alterado devido à redução no estoque de vacinas. Nesta quinta-feira (8), apenas moradores com 42 anos serão imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde informou ter encaminhado um pedido de envio de nova remessa das doses ao Governo do Estado na manhã desta quarta-feira (7) para garantir o andamento do calendário definido anteriormente.

Pessoas em geral com 41 anos, que também seriam vacinados na quinta, e lactantes em amamentação de crianças acima de 24 meses, que receberiam a primeira dose na sexta (9), serão imunizados apenas na próxima semana, em um calendário ainda a ser definido.

Entre sábado (3) e a manhã dessa quarta-feira, mais de 14 mil pessoas com idade entre 43 e 50 anos foram vacinados com a 1ª dose nos polos de vacinação macaenses, segundo a prefeitura. Além disso, houve repescagem para profissionais da saúde, trabalhadores da educação, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, idosos acima de 60 anos e público geral acima de 43 anos.

Parte das 6,3 mil doses de vacinas entregue pelo Estado na terça-feira (6), já foram utilizadas na imunização, conforme a Secretaria de Saúde, que afirmou ter acelerado o calendário de vacinação contra a Covid-19 em Macaé, ao priorizar a aplicação da primeira dose para o público geral.