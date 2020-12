Por O Dia

Publicado 06/12/2020 19:12 | Atualizado 06/12/2020 20:48

Rio - Diagnosticada com a Covid-19, Nicette Bruno continua com estado de saúde "inalterado". A informação foi dada por Beth Goulart, através do Instagram, neste domingo. A atriz está internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 29.