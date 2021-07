Nenhum suspeito foi encontrado e a arma foi encaminhada para a para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP). - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Nenhum suspeito foi encontrado e a arma foi encaminhada para a para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP). Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 17/07/2021 23:08 | Atualizado 17/07/2021 23:19

QUISSAMÃ - A Polícia Militar (PM) apreendeu, neste sábado (17), um fuzil calibre 5.56 com dois carregadores, dentro um tonel enterrado em um terreno na R-178, na zona rural de Quissamã, no Norte Fluminense.

De acordo com a PM, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegaram ao local após receberem informações de que o local era utilizado por uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas para o armazenamento de materiais ilícitos.



Ainda de acordo com a PM, o material apreendido pertence à criminosos oriundos da comunidade Nova Holanda, em Macaé. Nenhum suspeito foi encontrado e a arma foi encaminhada para a para a 130ª Delegacia Policial (130ª DP), onde a ocorrência foi registrada.