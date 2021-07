Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ. - Foto: Divulgação.

Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ. Foto: Divulgação.

Publicado 15/07/2021 21:09 | Atualizado 15/07/2021 21:10

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (15), a lista com os 100 pré-selecionados para o Programa Juventude Ativa. Na próxima etapa, que ainda terá o cronograma divulgado, os jovens serão convocados pela empresa responsável pela documentação e os cursos profissionalizantes. Confira a lista neste link (clique aqui)



O Juventude Ativa é um programa previsto em lei, elaborado pelo gabinete da prefeita Fátima Pacheco, e que vai auxiliar com um salário-mínimo jovens em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego. A seleção foi realizada por uma comissão de avaliação. Neste momento inicial, serão contemplados 100 candidatos com faixa etária entre 18 e 23 anos, 11 meses e 29 dias, moradores de Quissamã há, pelo menos, três anos.

O objetivo do Juventude Ativa é proporcionar vivência, experiência de aprendizagem profissional, cultural e educacional, sendo uma ferramenta de auxílio na inserção no mercado de trabalho. O Programa será por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem, com assinatura da Carteira de Trabalho, ao qual serão assegurados os direitos garantidos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT.



Ainda em um período de pandemia da Covid-19, Quissamã se destaca pela rede de programas sociais. O Juventude Ativa se junta ao Jovem em Ação, Agente Mirim, PPD, PAI, Renda Mínima e Auxílio Moradia. O investimento é superior a R$ 1 milhão por mês, com quase 4 mil beneficiados.