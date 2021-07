Na rede municipal, o retorno será em setembro com a Semana de Acolhimento dos Professores e Planejamento; em 4 de outubro. - Foto: Divulgação.

Publicado 15/07/2021 11:49 | Atualizado 15/07/2021 11:51

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã publicou, nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial do Município, o Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais. O documento foi elaborado por meio de um processo de escuta de uma Comissão com pais e servidores da Educação e tem como base pesquisas e recomendações de várias instituições como a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O Plano traz orientações gerais nos campos da biossegurança, pedagógico, socioemocionais e vai servir de norte para que as escolas, tanto as municipais quanto os particulares, estaduais e federais possam se orientar sobre os protocolos essenciais. Confira o documento neste link (clique aqui)

Na rede municipal, o retorno será em setembro com a Semana de Acolhimento dos Professores e Planejamento; em 4 de outubro, retornam as turmas do Ensino Fundamental I e II e também com a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA); a partir de 18 de outubro, começa a Creche |(maternal) e toda Educação Infantil; e no mês de novembro, será a vez dos alunos da Creche (Berçários I e II) e Educação Especial.



Há um mês, as escolas estão se organizando realizando reunião de pais, fazendo levantamento de quantos alunos vão optar pelo ensino híbrido e remoto.

Modelo para a retomada das aulas



Em regime híbrido, as aulas acontecerão em revezamento semanal e em etapas a fim de prevenir e controlar a transmissão da Covid-19. As medidas deverão ser cumpridas enquanto durar o estado de calamidade pública.

Dentre as novas medidas: a temperatura será aferida logo na entrada; o uso de máscara será obrigatório a todos; serão disponibilizadas pias para higienização das mãos com água e sabão, papel toalha, além de dispenser com álcool gel. Aluno ou funcionário que estiver com temperatura igual ou superior a 37,8ºC vai retornar imediatamente para casa. As escolas serão demarcadas no piso delimitando a área de circulação e afixados cartazes com conteúdo preventivo.



Os professores, direção das unidades e equipes de suporte pedagógico, além de máscara e álcool gel vão usar face shield (protetor facial) e as auxiliares de creche e cuidadores vão usar além de máscara, protetor facial, também jaleco.

– Estruturamos o retorno das aulas a partir de outubro e pensamos em toda uma infraestrutura que desse condição para receber nossos alunos e profissionais da melhor maneira a fim de garantir essa possibilidade de retorno e ressocialização num espaço tão importante que é a escola – frisou a secretária de Educação, Helena Lima.



Nas salas de aula, as cadeiras terão distanciamento de 1,5m ou mais e serão organizadas no mesmo sentido. A limpeza das salas será feita antes e após o uso das turmas. O Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais recomenda ainda que auditório, brinquedoteca e parques permaneçam fechados por conta da aglomeração. O uso de mochilas de rodinha não será permitido devido ao risco de contaminação.