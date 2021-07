Programação musical terá Glauco Zulo (foto) e Os Piratas. - Foto: Reprodução.

Programação musical terá Glauco Zulo (foto) e Os Piratas.Foto: Reprodução.

Publicado 14/07/2021 21:04 | Atualizado 14/07/2021 21:05

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, promove, nesta sexta-feira (16), um Arraiá virtual que promete muita diversão para todas as famílias, com música boa, comidas típicas e artesanato.

Em clima de contagem regressiva, a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, divulgou nesta terça (13) a programação musical — Glauco Zulo e Os Piratas — e a lista dos seis restaurantes participantes e os pratos típicos que serão comercializados ao preço único de R$ 20.



A festa prevista para começar às 20h, sendo transmitida pelo Facebook da Prefeitura de Quissamã. "Temos certeza de que será um grande momento. As famílias já podem organizar seus arraiás que a música boa e opções de quitutes estão garantidos. Ainda não podemos realizar eventos presenciais, mas com o Arraiá de Quissamã, a exemplo do aniversário da cidade, queremos aos poucos preparar a retomada", frisou a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas.

Publicidade



Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, os estabelecimentos Kikos (caldo verde); Moraes (mocotó e cuscuz), Mineiro (pizza caipira), Robson (Pela Égua), Britos (angu à baiana) e Thiago (caldo de feijão) vão participar de um festival gastronômico em paralelo ao Arraiá, também na sexta (16).

Os bares e restaurantes terão atendimento presencial dentro de capacidade de acordo com as medidas sanitárias, e também vão atender por delivery. As artesãs do município também terão vez no Arraiá de Quissamã. Elas ficarão no dia do Arraiá, das 7h às 19h, ao lado da Casa do Empreendedor com cocada, pé-de-moleque, maçã do amor, canjica.