Publicado 13/07/2021 15:05

QUISSAM]A - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense está realizando um projeto de recuperação das vias em diversos pontos do município. Neste mês, a prefeita Fátima Pacheco tem visitado as obras que já estão em andamento como, por exemplo, as obras da pavimentação asfáltica na Estrada de Machadinha.

“Essa é uma antiga reivindicação dos moradores dessas localidades. O objetivo é dar continuidade ao planejamento para que todos os bairros e localidades do município recebam melhorias", avaliou Junio Selem. Morador do Bonfim, Jair de Oliveira comentou os benefícios em seu bairro. “A expectativa é muito positiva. Além da valorização do local não teremos mais problemas com poeira e lama no período de chuvas”, comemorou Jair.