QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde, por meio do Programa de Imunização, ampliou a Campanha de Vacinação contra a Gripe, a partir desta terça-feira (13), para todas as pessoas acima de seis meses de idade em Quissamã, no Norte Fluminense. A abertura da estratégia para o público em geral acontece após recomendação do Ministério da Saúde devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país.



De acordo com a prefeitura, a população pode buscar a imunização contra Influenza (H1N1), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h em todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família, obedecendo as regras de distanciamento, a utilização de máscara e álcool gel. É importante levar um documento com foto, o CadSUS e a carteira de vacinação.

Natália Vilaça, coordenadora do Programa de Imunização, destaca que é importante a imunização contra influenza para evitar uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde. “Apesar do imunizante utilizado contra a gripe não ter nenhuma relação com a Covid-19, ambas patologias apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados.



O objetivo da vacina contra a gripe é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus. Vale reforçar que as pessoas devem obedecer a um intervalo de 15 dias entre os imunizantes da gripe e da Covid-19.