Os contemplados desta quinta aprovaram a organização e a agilidade no processo de imunização. Foto: Adilson Santos/Secom.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 12:41 | Atualizado 09/07/2021 12:42

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, através da Secretaria municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (8), um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A ação foi realizada no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, das 9h às 16h, para atender a faixa etária de 35 a 39 anos. O atendimento foi realizado por ordem de chegada, com distribuição de senha. No total, 800 pessoas foram imunizadas com a 1ª dose.



Para tornar mais ágil o atendimento, foram mais de 20 profissionais realizando a triagem e atendendo simultaneamente. “Solicitei que fosse feito um planejamento que permitisse vacinar o maior número de pessoas, oferecendo um atendimento mais ágil e de qualidade ao munícipe”, afirmou a prefeita Fátima Pacheco. Os contemplados desta quinta aprovaram a organização e a agilidade no processo de imunização.

Andréa Silva, de 37 anos, falou sobre a importância do mutirão. “Meus pais são idosos e embora estejam imunizados, cada vez que saio de casa, mesmo tomando as precauções necessárias, na hora de voltar, fico receosa. Agora com a primeira dose, ficarei mais tranquila”, disse Andréa.



“Recebemos um novo lote que permitiu avançarmos de forma importante na imunização da população, considerando as pessoas de 35 a 39 anos, uma vez que todos os idosos já foram vacinados. No atual momento da pandemia, é de suma importância imunizar o maior número de pessoas num menor espaço de tempo”, destacou a secretária de Saúde, Renata Fagundes.