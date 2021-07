Nesta quarta (7), a prefeita Fátima Pacheco conduziu a conversa com produtores de coco do município. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

07/07/2021

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, está promovendo uma série de encontros com produtores rurais, durante a semana, no auditório da prefeitura. Nesta quarta (7), a prefeita Fátima Pacheco conduziu a conversa com produtores de coco do município. O objetivo é apresentar o Programa de Microcrédito aos Empreendedores Rurais. Depois dos produtores de leite, agricultura familiar e coco, está prevista para a próxima semana uma reunião com os pescadores.



A proposta do Programa de Microcrédito apresenta destinação de R$ 1 milhão, com recursos próprios, garantindo o valor de até R$ 20 mil para empreendedores rurais que atuam em diversos segmentos, e taxa abaixo das oferecidas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura- Pronaf.

"É importante a presença dos produtores. Assim é possível ouvir suas propostas e mencionar as ações de incentivo e o acompanhamento técnico ofertado pelo governo municipal para o aumento da produção. A meta é entregar o melhor à população por meio de políticas públicas exitosas", avaliou a prefeita Fátima Pacheco.



O vice-prefeito Marcelo Batista e o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca Luciano Pessanha dialogaram com agricultores a respeito das iniciativas e possibilidades que visam o fortalecimento do setor, além da geração de emprego, renda e turismo. Representantes da empresa Agroindustrial Quissamã também estiveram no local.

Produtor de coco estabelecido na localidade do Visgueiro, Mauro Maritan comentou a relevância do encontro. “Todo apoio é necessário. O suporte oferecido com a patrulha agrícola e orientações técnicas ajudam na ampliação da produção”, observou Mauro.