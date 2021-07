Vacinação contra Covid-19 segue na próxima semana em Quissamã. - Foto: Divulgação.

Vacinação contra Covid-19 segue na próxima semana em Quissamã. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/07/2021 09:47

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, segue avançando na vacinação contra Covid-19. Na segunda (5) e terça-feira (6), a imunização acontece no Ginásio Poliesportivo, para usuários cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) do Centro, Caxias, Matias e Carmo. Na segunda à tarde, a equipe da Secretaria de Saúde também estará na ESF Morro Alto.



“Precisamos cuidar das pessoas, mas as pessoas também precisam cuidar de si e do próximo. Só com a vacinação em massa, isso será possível. Atingiremos assim, a redução dos números de casos de infectados, uma vez que a transmissão será diminuída”, disse a coordenadora do Programa de Imunização, Natália Vilaça.



Confira a programação de segunda e terça-feira:



Segunda-feira – 05/07

09h às 11h

Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo) -

População em geral – 44 e 45 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade, CPF, Cópia do comprovante de residência; cópia da certidão nascimento do filho(a) para lactantes



Segunda-feira – 05/07

13h30 às 15h30

ESF Morro Alto

População em geral – 50 a 55 anos

Gestantes, Puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

Profissionais Offshore

Taxistas

Caminhoneiros



- Documentos: Carteira de Identidade; CPF; Cópia do comprovante de residência; cópia certidão nascimento do filho(a) para lactantes; Cópia da carteira de trabalho ou contracheque ou carteira de sócio da cooperativa de transporte de carga (para caminhoneiro)



Terça-feira – 06/07

09h às 11h

Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População em geral – 42 e 43 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade; CPF; Cópia do comprovante de residência.



Terça-feira – 06/07



14h às 16h

Ginásio Poliesportivo (Para usuários da ESF's Centro, Caxias, Matias e Carmo)

População em geral – 40 e 41 anos

Gestantes, puérperas e lactantes (de 46 dias após o parto até 24 meses) - 18 e + anos

- Documentos: Carteira de Identidade; CPF; Cópia do comprovante de residência.