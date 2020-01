Elefante persegue turista que tentava tirar selfie com ele

Um elefante selvagem perseguiu um turista que tentou tirar uma selfie com o animal. O caso ocorre em Hosur, em Tamil Nadu, na Índia, no início do mês.



Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o homem tropeçar enquanto foge do elefante. Segundos mais tarde, o animal chega a dar uma trombada no homem que tropeça novamente, mas que consegue fugir.

Segundo o jornal britânico Mirror, um grupo de 50 elefantes deixou a floresta em busca de comida, mas um deles acabou seguindo em direção aos moradores e turistas da região.