Durante o encontro, a prefeita Fátima Pacheco destacou que a decisão se baseia em dados do município que registram baixa procura no Centro de Triagem Respiratória (CTR), redução do número de novos casos e de internação.Foto: Adilson Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/07/2021 15:37 | Atualizado 02/07/2021 15:38

QUISSAMÃ - O retorno das aulas presenciais em Quissamã já tem data definida. Em sistema híbrido, as escolas da rede municipal retornam em outubro; laboratórios do IFF, em setembro e as particulares em agosto. O anúncio foi feito na nesta quarta-feira (30) durante reunião no auditório da Prefeitura para uma retomada harmônica do segmento. O Colégio Estadual Visconde de Quissamã deu início em abril às atividades com monitorias.

Nos próximos dias, a Prefeitura publica decreto que considera a Educação como atividade essencial, conforme orientação do Ministério Público. Durante o encontro, a prefeita Fátima Pacheco destacou que a decisão se baseia em dados do município que registram baixa procura no Centro de Triagem Respiratória (CTR), redução do número de novos casos e de internação.

- Hoje é um dia especial, que a gente vem falar que já tem data para esse retorno. Damos um importante passo, ouvindo o nosso comitê, a quem recorremos sempre para tomar as nossas decisões de forma técnica. E, agora, temos o planejamento para retomada das aulas depois de um ano e meio de afastamento das crianças. Um afastamento necessário mas que trouxe danos pedagógicos e também sociais. A volta às aulas é fundamental não só na perspectiva de voltar a estudar, mas no aspecto social e ocorrerá com planejamento e segurança aos nossos alunos, professores e demais servidores – frisou a prefeita.



A secretária de Educação, Helena Lima, informou que o município já tem um cronograma previsto até o final do ano para essa retomada, respeitando as orientações já previstas como a vacinação dos profissionais.

- Para a próxima semana estaremos publicando nosso plano de retomada, que passou por todas as secretarias e também pelo Conselho Municipal de Educação que deu parecer com modificações importantes que acolhemos. Esse documento servirá como guia não só para a Secretaria de Educação, mas também para as demais instituições no que se refere nos aspectos da biossegurança, pedagógico e também socioemocional, este que será importantíssimo nesse momento – ressaltou a secretária acrescentando que serão oferecidos EPIs e será feita a aferição de temperatura.



Os diretores das unidades de ensino apresentaram suas ações para esta retomada: “A gente já foi até a Vigilância Sanitária e estamos nos adequando às recomendações”, disse o diretor administrativo do CENE, Celso Gomes. “As salas estão prontas, higienizadas. Instalamos totens e adesivação com orientações. Temos salas bem ventiladas”, pontuou a diretora do Cenecista, Ana Lúcia Barcelos. “Também fizemos as marcações, temos salas que comportam 10 alunos, outras 15”, colocou a diretora do C.E. Visconde de Quissamã, Cintia Maria Batista.

Também estiveram presentes a presidente do Conselho Municipal de Educação, Luciana Gaspar; membros do Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19, o chefe da Vigilância em Saúde, Leonardo Chagas e a coordenador a diretora do C.E. Visconde de Quissamã, Cíntia Maria Batista; e a diretora de ensino do IFF, campus Quissamã, Nathália Bastos.



Calendário



REDE MUNICIPAL – Dia 20 de setembro com os profissionais para o bloco de formação e ressocialização; dia 4 de outubro, anos iniciais, anos finais e EJA. Depois de 15 dias, educação infantil; e em 3 de novembro, B1, B2 e educação especial.

CENE - Retorna inicialmente com Educação Infantil em anos iniciais, grupos alternados, e 15 dias depois com os anos finais também de forma híbrida;

CENECISTA – Retorna em agosto com todas as turmas reorganizadas;

VISCONDE DE QUISSAMÃ – Retornou com monitoria em abril e está aguardando a reformulação do calendário pós-recesso;

IFF – Mantém ensino a distância em algumas disciplinas e, em setembro, reabre laboratórios através de escalas.