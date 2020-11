Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/11/2020 04:00 | Atualizado 11/11/2020 10:27

Os mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio aguardam a informação sobre o depósito do salário de outubro. A expectativa é pela

antecipação do crédito.

Pelo calendário oficial, previsto em decreto de 2016 (válido até hoje), o depósito sai no dia 16 de novembro (décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado). Mas o governo vem buscando adiantar os depósitos a cada mês. A política é: sempre que houver fluxo de caixa para isso, o crédito será antecipado.

Décimo terceiro em dezembro

O pagamento do décimo terceiro salário do funcionalismo do Estado do Rio será feito integralmente em dezembro, e a data será divulgada hoje. O anúncio do calendário virá junto com o balanço financeiro que o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, apresentará junto com o governador em exercício Cláudio Castro.

Após a crise que se acentuou em meio à pandemia do novo coronavírus, o depósito da gratificação natalina foi garantido graças a um acordo fechado entre o estado fluminense e a Petrobras para a estatal pagar, ainda este ano, R$ 1,8 bilhão ao caixa do Rio.