Gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico e as lactantes, certidão de nascimento do filho. - Foto: Adilson Santos.

Gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico e as lactantes, certidão de nascimento do filho.Foto: Adilson Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 13:35 | Atualizado 30/06/2021 13:38

QUISSAMÃ - Quissamã avança com a vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (28), a campanha foi realizada no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, que é o principal posto de imunização do município. A primeira dose da vacina foi aplicada em gestantes, puérperas, lactantes, caminhoneiros, taxistas, profissionais offshore e pessoas com 48 e 49 anos.

"A vacinação do nosso grupo é importante, pois trabalhamos rodando as estradas do Brasil. Porém, temos que ter consciência de que mesmo vacinados, precisamos continuar usando máscara por enquanto. Muito grato por esse momento" disse o caminhoneiro Cosme de Souza, morador do bairro Caxias.

Publicidade

Mariana Moreira se emocionou ao tomar a primeira dose e fez questão de estar acompanhada dos filhos Vitória e Heitor nesse momento. "Hoje é um dia de felicidade. Foi uma longa espera e chegou o momento da vacinação. O que a gente aguarda é que todos sejam vacinados pra gente poder voltar ao normal", destacou Mariana, com Heitor no colo.

A vacinação prossegue nesta terça (29) no ginásio poliesportivo. Das 9h às 11h, gestantes, puérperas, lactantes e população em geral de 47 anos. Das 14h às 16h, pessoas com 46 anos. Gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico e as lactantes, certidão de nascimento do filho.

Publicidade

A vacinação em Quissamã começou em janeiro e desde então já foram vacinados diversos grupos prioritários, entre eles os profissionais da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, trabalhadores da limpeza urbana, transporte rodoviário, Correios e serviço de entrega, assistente social, pais de autista, assistente de farmácia, entre outros.