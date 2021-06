Os alunos recebem máscara e álcool gel, passam pela aferição de temperatura e são divididos em turmas menores. - Foto: Divulgação.

Os alunos recebem máscara e álcool gel, passam pela aferição de temperatura e são divididos em turmas menores.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 20:14 | Atualizado 22/06/2021 20:16

QUISSAMÃ - Os 143 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) começaram a fazer nesta segunda-feira (21) a avaliação do 2º bimestre, em Quissamã, no Norte Flumimense. A avaliação presencial marca a conclusão dos módulos estruturados da 1ª a 9ª fase. A prova está sendo aplicada no CIEP Brizolão 465 – Dr. Amilcar Pereira da Silva, em Caxias, ao longo da semana, de acordo com o agendamento feito pela coordenação da EJA.



A diretora pedagógica da EJA, Jandra Machado, explica que a avaliação obedece a todos os protocolos de segurança sanitária frente a pandemia da Covid-19. "Os alunos recebem máscara e álcool gel, passam pela aferição de temperatura e são divididos em turmas menores com um aplicador para cada 10 alunos, as carteiras estão posicionadas com distanciamento de no mínimo um metro e meio. Montamos uma logística para que todos, alunos e aplicadores, se sintam seguros", enfatizou Jandra Machado.

Publicidade



As provas são de múltipla escolha e serão avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Produção Textual e Língua Inglesa, Artes e Educação Física. "Com essa avaliação, os alunos complementam a aprendizagem construída através dos módulos. Módulos que são feitos com o suporte e acompanhamento dos professores através dos grupos de WhatsApp. Cada turma tem um grupo. Essa já é a segunda avaliação deste ano e a participação tem sido bastante satisfatória", concluiu a diretora pedagógica.