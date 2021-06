Cerca de 400 doses foram aplicadas nesta terça (22). - Foto: Adilson dos Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 19:58 | Atualizado 22/06/2021 20:21

QUISSAMÃ - Trabalhadores da limpeza pública e do transporte coletivo tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (22), em Quissamã, no Norte Fluminense. À tarde, pessoas com 53 anos também foram imunizadas no Centro de Saúde, que atendeu usuários cadastrados nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Barra do Furado, Carmo e Caxias.

Pela manhã, foram vacinadas as pessoas da faixa etária de 56 a 59 anos na ESF de Barra do Furado. Cerca de 400 doses foram aplicadas nesta terça. "Nosso grande dia chegou com a graça de Deus. Vamos seguir trabalhando, como a gente vem fazendo e aguardando ansiosamente o dia da segunda dose", disse o rodoviário Edalmo da Silva.

A coordenadora da vacinação, Natália Vilaça, orientou sobre os cuidados e alertou para a importância da segunda dose. "É muito importante que todos retornem para a segunda dose, conforme a data no cartão de vacinação. No dia da segunda dose, é imprescindível trazer o cartão de vacinação", frisou Natália.

Calendário desta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), será a vez dos trabalhadores dos Correios e de entregas das 14h às 16h, no Centro de Saúde. É preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho ou contracheque. Para a população em geral, das 9h às 11h, na ESF Alto Grande, pessoas de 56 a 59 anos; e das 14h às 16h, no Centro de Saúde, usuários da ESF do Centro, Matias, Carmo e Caxias, de 52 e 51 anos.