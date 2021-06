Comércio do Centro de Conceição de Macabu. - Foto: Arquivo Pessoal.

Comércio do Centro de Conceição de Macabu. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 17:49 | Atualizado 23/06/2021 18:32

CONCEIÇÃO DE MACABU - O retorno de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, à bandeira amarela, que significa risco baixo de contaminação da Covid-19, possibilitou uma nova flexibilização em alguns setores do comércio macabuense. Os novos horários foram publicados em edição extra do Diário Oficial na noite de ontem, terça (22).

A mudança ocorreu no funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, depósitos de bebidas e vendedores ambulantes, que passam a funcionar das 8h às 1h. Conceição de Macabu, voltou a bandeira amarela nesta segunda-feira (21). Os números são em relação à semana anterior, entre os dias 13 e 19 de junho, quando houve 35 casos da doença e 144 atendimentos no Centro de Referência.



A última vez que o município esteve no amarelo foi na primeira semana de fevereiro, e desde então, a classificação de risco ficou entre laranja e vermelho, sendo alto e muito alto, respectivamente.