Profissionais de saúde atuantes nas unidades devem programar e implementar atividades de investigação e acompanhamento dos usuários.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 19:09 | Atualizado 21/06/2021 19:13

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, através do Programa Hiperdia, está realizando avaliação dos usuários diabéticos em todas as unidades Estratégia Saúde da Família (ESF) do município. O paciente é convidado pelo agente comunitário de saúde a comparecer para uma consulta integrada com o médico, nutricionista e enfermeira.

Nesta avaliação, o usuário é visto de forma integral, inclusive com a avaliação dos pés para observar se existe risco para lesões. Esse acompanhamento evita complicações como amputações. Na última semana, foi o dia da ESF Barra do Furado. Os profissionais de saúde atuantes nas unidades devem programar e implementar atividades de investigação e acompanhamento dos usuários.

A educação em saúde precisa ser incorporada às suas práticas cotidianas, por meio de palestras, visitas domiciliares, reuniões em grupos e atendimento individual, em consultas médicas e de enfermagem, o que favorece a adesão ao tratamento, na medida em que o sujeito é percebido como protagonista do processo.

A coordenadora do Programa Hiperdia, Camille Ramos, pontuou sobre a necessidade do recadastramento dos usuários diabéticos, para que o acompanhamento esteja em dia.

Camille ressaltou ainda que compreender a dinâmica de desenvolvimento das práticas de atenção ao usuário é crucial. “Nestas avaliações estamos intensificando a indicação da caneta de insulina que traz uma melhor qualidade de vida para nossos usuários e avaliando a indicação dos aparelhos de verificação de glicemia”, afirmou Milena Viana. Nos dias 28 e 29 de junho, a unidade que receberá a ação é Matias.