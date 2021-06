Todas as obras já estão orçadas e a licitação acontecerá no mês de julho. - Foto: Divulgação.

Todas as obras já estão orçadas e a licitação acontecerá no mês de julho. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/06/2021 20:05 | Atualizado 22/06/2021 20:06

QUISSAMÃ - Quissamã, no Norte Fluminense, vai dar início ainda neste ano à reforma de várias unidades da rede municipal de ensino. No próximo mês, a Prefeitura vai realizar licitação para reforma e manutenção do Ciep Brizolão 465 – Dr. Amilcar Pereira da Silva, em Caxias e Escola Municipal Sementes do Futuro, no Matias, além da ampliação do CMEI Rachel Francisca da Silva, no Centro. O investimento é de mais de R$ 1,5 milhão.



- Todas essas obras já estão orçadas e a licitação acontecerá agora em julho. Esse grande pacote de obras do governo Fátima Pacheco, que contempla a educação, prevê ainda uma nova sede da Escola Professora Nelita Barcelos dos Santos, em Morro Alto, um grande projeto que será custeado com recursos do PAR (Plano de Ações Articuladas) do Governo Federal. E estamos fazendo o orçamento para a reforma de mais unidades (Felizarda, Carlos Filipino, Maria Ilka e Ignácio Hugo) - detalhou o secretário de Obras, Junio Selem.

No dia do aniversário da cidade, a prefeitura de Quissamã entregou à população a Creche Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã. Uma unidade completamente nova com 1.300 m2 de área construída no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade conta com rampa de acessibilidade, oito salas de aula, sala de professores, salas para o administrativo, rouparia, lavanderia, sala multifuncional, entre outros. A unidade atende 125 crianças de zero a 2 anos e 11 meses.



Está em andamento a obra de ampliação da Escola Municipal Regina Celi Passos, em Caxias, com a construção de três novas salas. A unidade atende exclusivamente a educação infantil. - Com a reforma e construção de nossas escolas proporcionaremos educação de muito mais qualidade aos nossos alunos e melhores condições de trabalho aos nossos professores. Investir na educação é investir no futuro das nossas crianças e da nossa cidade – frisou a secretária de Educação, Helena Lima.