Policiais federais participaram de ato com cartazes contra a reforma do serviço público - Divulgação

Policiais federais participaram de ato com cartazes contra a reforma do serviço públicoDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 18:26 | Atualizado 19/06/2021 18:35

A reforma administrativa (PEC 32) está mobilizando o funcionalismo de todo o país. Ontem (18 de junho) e hoje (19), servidores públicos fizeram projeções com mensagens contra o texto em capitais brasileiras . Já neste sábado, policiais aderiram à mobilização das categorias e marcaram presença nas ruas com faixas contra o projeto que reformula as regras do serviço público.

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo (SINDPF SP), Tania Prado declarou que a reforma prejudica o funcionamento do Estado. E afirmou que, na próxima quarta-feira, a carreira também estará presente no protesto contra a reforma.

Publicidade

"Estamos mobilizados contra a reforma administrativa em todo o país. Faremos um grande ato nacional no dia 23, quarta-feira, com os demais policiais e servidores, para esclarecer à população que a PEC 32 destrói o serviço público e permite a nomeação de apaniguados políticos de fora", disse Tania Prado, que acrescentou: "Somos contra essa proposta de aparelhamento dos órgãos públicos e a destruição do Estado, da segurança pública, da saúde e da educação. Não há nada que se salve no texto da reforma, que se baseia em falsos pretextos econômicos, afinal nem nos países mais liberais na economia se privatizam serviços públicos profissionais e essenciais".

Projeção contra a reforma em edifício na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Divulgação