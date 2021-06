Projeção contra a reforma em edifício na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 20:42

Em várias capitais do país, frases contra a reforma administrativa (PEC 32) estão sendo projetadas em prédios públicos. O ato é promovido por servidores públicos com objetivo de mobilizar a população contra a proposta.

As categorias alegam que a PEC "promove o desmonte do serviço público, reforçando as manifestações que ocorrerão em todo Brasil nesta sábado, dia 19 de junho (#19J)".

Projeção de servidores em São Paulo Divulgação



Hoje (18), as projeções acontecem simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Amanhã (19), as imagens estarão estampadas nas fachadas de edifícios das cidades de Recife, Salvador e Brasília, a partir das 19h.



A mobilização conta com a participação de entidades como Sisejufe/RJ, Assemperj, Ansemp/Fenamp, Sitraemg e Sindsemp-BA.

Mensagens também foram transmitidas em prédio no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio Divulgação