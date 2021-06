Entidade debaterá o tema na comissão especial da reforma administrativa na Câmara - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Entidade debaterá o tema na comissão especial da reforma administrativa na CâmaraMichel Jesus/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Uma das entidades convidadas para participar de debates sobre a reforma administrativa (PEC 32) na comissão especial instalada na Câmara dos Deputados, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) afirma que vai demonstrar e reforçar os pontos frágeis do texto.

A Fenafisco pontua que dispositivos previstos na PEC "colocam em risco a prestação de serviços à população e podem transformar o serviço público em ambiente propício para a corrupção e negociatas políticas".

A reforma pretende modificar as regras do serviço público brasileiro, equiparando o setor à iniciativa privada. O projeto extingue a estabilidade para atuais servidores - exceto para as carreiras de Estado - e acaba com benefícios como licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço, entre outros.