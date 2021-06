Representantes das entidades conversaram com Arthur Maia nesta quinta-feira - Reprodução

Representantes das entidades conversaram com Arthur Maia nesta quinta-feiraReprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/06/2021 15:59 | Atualizado 18/06/2021 16:04

O relator da reforma administrativa (PEC 32), deputado Arthur Maia (DEM-BA), se reuniu na quinta-feira com entidades de classe do funcionalismo público e abriu espaço para sugestões que os servidores fizeram à proposta. Maia se colocou à disposição para o debate e reafirmou às categorias o que já disse no plenário sobre as mudanças que pretende implementar no texto: a inclusão dos Poderes e o veto à ampliação de cargos comissionados.

O parlamentar conversou com os representantes das entidades pela manhã, em videoconferência. Ele ouviu as preocupações do funcionalismo e se mostrou aberto para alterar alguns pontos, como a criação dos vínculos de liderança.



Para o relator, na prática, esse trecho da PEC amplia a contratação de funcionários comissionados pela administração pública. O deputado já afirmou isso na reunião da comissão especial, realizada essa semana.

Maia lembrou ainda que muita coisa do atual texto ficará para definição por meio de Lei Complementar ou Lei Ordinária, como a definição de Carreiras de Estado - aquelas sem parâmetro na iniciativa privada, que só podem ser exercidas no setor público.

ATUAIS SERVIDORES

O Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate) também participou da videoconferência. O presidente do Fonacate, Rudinei Marques, apresentou o que considera pontos críticos na PEC. Para ele, a proposta atinge os atuais servidores, apesar do discurso de que as alterações afetariam apenas os futuros servidores.