Líder do governo, Márcio Pacheco fez videoconferência com representantes do Fosperj - Divulgação

Líder do governo, Márcio Pacheco fez videoconferência com representantes do FosperjDivulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 19:32 | Atualizado 17/06/2021 19:37

O líder do governo Castro na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), se reuniu na manhã desta quinta-feira com uma comissão de representantes do Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Fosperj) por videoconferência. As categorias trataram com o parlamentar da recomposição salarial única para todo o funcionalismo fluminense.

"A intenção do Fórum foi negociar com o parlamentar a recomposição inflacionária para todos os servidores estaduais independente da categoria. Essa é uma atitude inédita no serviço público estadual, nenhum outro movimento está unificando as categorias para uma única recomposição salarial como o Fosperj", informou o grupo por nota.

Publicidade

O Fórum afirma que as categorias estão sem recomposição desde meados de 2014, com perdas inflacionárias de mais de 40%. "Os servidores esperam que o governador do estado dê esse passo ímpar na gestão, garantindo a recomposição linear para todas as categorias", afirmou o Fosperj.

Pacheco aguarda, agora, um documento oficializando todas as demandas dos servidores e garantiu que abrirá espaço no Legislativo para uma audiência pública, disseram os servidores.

Publicidade

"O Fosperj espera que os parlamentares abram espaço para a realização da audiência na semana que vem, bem como seja marcada uma reunião de trabalho com a Fazenda e a Casa Civil", declarou o grupo.