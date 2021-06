Relator da PEC 32, Arthur Maia já começou a se reunir com as categorias do funcionalismo - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 06:40

A próxima semana promete ser agitada na comissão especial formada na Câmara Federal para discutir a reforma administrativa (PEC 32). O colegiado receberá integrantes do Ministério da Economia, que apresentarão um material em defesa da proposta. Servidores também marcarão presença.

Inclusive, nesta semana, o relator, deputado Arthur Maia (DEM-BA), se reuniu com entidades do funcionalismo. Ele já sinalizou mudanças que fará no texto, entre elas, o veto à ampliação de cargos comissionados e a inclusão dos Poderes na PEC.