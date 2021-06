Deputado Luiz Paulo (Cidadania) preside CPI das participações especiais - Divulgação

Deputado Luiz Paulo (Cidadania) preside CPI das participações especiaisDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:42 | Atualizado 18/06/2021 17:42

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Alerj para apurar a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás vai se reunir na próxima segunda-feira (dia 21), às 10 horas, com representantes da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O encontro será para debater políticas tributárias que aqueçam o mercado de gás no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo (Cidadania), eles discutirão como a política tributária pode colaborar para que haja um aumento da produção e utilização do gás em solo fluminense.



Publicidade

"Queremos saber como os investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem ajudar a minimizar o volume de gás reinjetado e quais ações cabem aos poderes públicos (União, estados e municípios) e à iniciativa privada (concessionárias) para ampliar o mercado consumidor de gás no Estado", declarou.

A reunião contará ainda com representantes da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), da Petrobras, e do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). A audiência poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Alerj.