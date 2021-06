Governador Cláudio Castro e presidente da Alerj, André Ceciliano, passaram seus recados na segunda-feira - Rafael Wallace/Alerj

Governador Cláudio Castro e presidente da Alerj, André Ceciliano, passaram seus recados na segunda-feiraRafael Wallace/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/06/2021 06:00 | Atualizado 16/06/2021 12:09

Em articulação com o Legislativo para conseguir avançar com algumas pautas em meio às restrições do novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o funcionalismo do Rio começa a criar uma ponte de diálogo com o Executivo. O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado (Fosperj) se reunirá amanhã com o líder do governo na Alerj, Márcio Pacheco (PSC).

Integrantes do grupo vão tratar de temas que vêm sendo colocados nos últimos meses: recomposição inflacionária, abertura de concursos, desbloqueio das progressões e promoções, além da manutenção do adicional por tempo de serviço.

CASTRO E CECILIANO: RECADOS NO PLENÁRIO