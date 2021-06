Autarquia é responsável pelas aposentadorias do Estado do Rio - Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/06/2021 06:00

O Rioprevidência passará a ter, ainda este ano, duas novas agências de atendimento para seus aposentados e pensionistas: uma na Região dos Lagos e outra na Costa Verde. Presidente da autarquia, Sérgio Aureliano ressaltou que a abertura dessas unidades tem como objetivo atender a um grande público que mora em cidades nessas regiões.

Na Região dos Lagos, a agência será em São Pedro da Aldeia — que, segundo Aureliano, deve começar a funcionar em agosto. Já na Costa Verde, ainda não foi batido o martelo, mas tudo indica que será em Angra dos Reis.

O gestor anunciou ainda que a medida só será possível devido a uma parceria do órgão com a Faetec. “Será uma sala dentro da Faetec. Essa parceria com a fundação elimina para nós (autarquia) um custo muito alto, como por exemplo com segurança”, detalhou.

Hoje, a autarquia tem cinco agências na capital fluminense (no Centro, Bangu, Flamengo, Méier e Tijuca) e mais 9 espalhadas pelo estado: em Campos, Itaperuna, Miracema, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, São João de Meriti, Três Rios e Barra do Piraí.

Além disso, conta com postos que funcionam com atendimento pré-agendado como os que ficam dentro do Corpo de Bombeiros e da Procuradoria Geral do Estado.