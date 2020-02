Servidores vão se reunir com presidente da Alerj para discutir reajuste às categorias

Como prometido, funcionários públicos estaduais foram à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta quinta-feira e iniciaram um movimento pelo reajuste para todas as carreiras - englobando todos os Poderes. Integrantes do Fórum de Servidores do Estado do Rio protocolaram ofício endereçado à presidência da Casa pedindo audiência pública para discutir a situação do funcionalismo, além da derrubada do veto do governador Wilson Witzel aos artigos da LOA (Lei Orçamentária) de 2020 que garantiam reposição salarial.

Depois de encaminharam o documento — que também foi protocolado na Comissão de Servidores —, os funcionários saíram com uma resposta: foi marcada uma reunião com o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), no próximo dia 12, às 11h. O objetivo é articular com Ceciliano e os demais parlamentares a garantia da recomposição salarial linear ao funcionalismo, que teve o último reajuste em 2014.