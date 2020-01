Reajuste salarial no estado: cenário fiscal ainda não garante a medida

A publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) com sanções e vetos do governador Wilson Witzel saiu ontem no Diário Oficial. Como já era esperado, Witzel rejeitou a garantia à recomposição salarial ao funcionalismo.



O secretário de Fazenda já declarou algumas vezes que, este ano, não há condição de caixa para conceder reposição aos servidores. E, ontem, a coluna questionou Carvalho se já é possível pensar em reajuste para 2021.



"Depende do comportamento da arrecadação, do equilíbrio das contas do estado. Havendo possibilidade, acontecerá, como o governador já demonstrou. Mas neste momento não há de forma alguma possibilidade de antecipar esse compromisso porque não temos a convicção de que a receita vai ser dessa forma".