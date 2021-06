Nesta quarta (23), equipe visitou estabelecimentos comerciais a fim de aumentar a adesão dos comerciantes, e por consequência elevar o volume nas coletas. - Foto: Divulgação.

Nesta quarta (23), equipe visitou estabelecimentos comerciais a fim de aumentar a adesão dos comerciantes, e por consequência elevar o volume nas coletas.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/06/2021 17:57 | Atualizado 23/06/2021 17:57

QUISSAMÃ - A preocupação com o meio ambiente é constante em Quissamã e diversas ações são desenvolvidas com este objetivo. Entre os serviços existe o Projeto de Coleta e Destinação Final Adequada de Óleo Vegetal (PCOV), realizado pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca-SEMAG.



O setor disponibiliza um Ponto de Entrega Voluntária-PEV, localizado no Parque de Exposições - Rua Manoel Gomes dos Santos, nº 150, Alto Alegre, e o disk-óleo para agendamento de coleta pelo telefone: (22) 2768-6432. Em 2020 foram coletados 2.880 litros. Neste ano foram retirados 974 litros, até o mês de maio.

Publicidade



O assessor Ambiental, Ney Aleixo, falou a respeito da meta. “A ação tem o intuito de promover a destinação adequada para o descarte, coleta e entrega deste resíduo, além de fortalecer a sensibilidade ambiental”, disse Aleixo. Nesta quarta (23), uma equipe do Projeto de Coleta visitou estabelecimentos comerciais na área central com a finalidade de aumentar a adesão dos comerciantes, e por consequência elevar o volume nas coletas.

O óleo vegetal, popularmente chamado de óleo de cozinha, pode ser reciclado e usado na fabricação de biodiesel, sabão, glicerina, detergente, ração para animais, resina para tintas, que são algumas possibilidades.

Publicidade



O Projeto de Coleta, com abrangência em todo município - residencial ou comercial -, faz a ligação entre os geradores do resíduo e a empresa que fará a reciclagem. Para grandes geradores, lanchonetes, restaurantes, padarias entre outros, a SEMAG utiliza bombonas (tambores de plástico) com capacidade para armazenar até 50 litros. O recolhimento pode ser semanal, quinzenal e mensal. Nas residências, o óleo deve ser armazenado em garrafas pet. O volume mínimo para o recolhimento é de 2 litros, fato que possibilita a troca por um frasco de 500ml de detergente líquido.