Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã recebe a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã recebe a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/06/2021 18:50 | Atualizado 21/06/2021 18:57

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco, recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira (21). Com 56 anos, ela faz parte do grupo da população em geral que começou a ser vacinada hoje.



“É um momento de grande esperança, que todos nós estamos esperando ansiosamente. Temos que exaltar o trabalho da ciência e dos profissionais de saúde, que estão desempenhando a função de levar a imunização à população. O desejo é que todos tomem a vacina para que possamos se sentir de fato seguro e sair dessa situação de tensão que passa o país neste momento”, disse a prefeita.

Publicidade



A imunização da população em geral aconteceu em dois períodos: pela manhã, na Estratégia Saúde da Família (ESF) Machadinha, foram vacinadas pessoas entre 56 e 59 anos; à tarde, foi a vez dos moradores de 54 e 55 anos no Centro de Saúde. Há também a continuidade da vacinação para grupos prioritários.



No total, a Prefeitura de Quissamã já vacinou mais de 7,4 mil pessoas. Nesta terça-feira (22), a Secretaria de Saúde vai imunizar a faixa etária de 56 a 59 anos na ESF Barra do Furado, das 9h às 11h. À tarde, será a vez da população de 53 anos; dos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; dos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; e dos trabalhadores da Educação na faixa etária de 18 a 34 anos.

Publicidade



“O calendário nacional de vacinação é um dos mais completos do mundo. A vacinação é uma responsabilidade individual, mas tem grande impacto coletivo. Se eu me vacino, estou me protegendo e protegendo as pessoas que não estão vacinadas”, explica a coordenadora do Programa de Imunização, Natália Vilaça.