A 1ª dose será aplicada nesta terça (18) em munícipes com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades acima de 45 anos, trabalhadores de unidades de saúde na linha de frente de qualquer idade e profissionais da área biomédica a partir de 25 anos que estão na ativa Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 18/05/2021 06:30

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil vacina, nesta terça-feira (18), gonçalenses que tomaram a primeira dose de CoronaVac entre os dias 7 e 9 de abril. A Astrazeneca está disponível tanto para a primeira dose quanto para a segunda dose. A primeira dose pode ser aplicada em munícipes com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades acima de 45 anos, trabalhadores de unidades de saúde na linha de frente de qualquer idade e profissionais da área biomédica a partir de 25 anos que estão na ativa. Podem se imunizar com a segunda dose da Astrazeneca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Os munícipes podem procurar os doze locais de vacinação da cidade, quatro deles com drive-thru, das 8h às 17h (veja a relação ao final desta matéria). As unidades recebem as pessoas que chegam até 16h30, nos dias de semana e até 11h30 aos sábados.

Os trabalhadores da linha de frente dos hospitais gonçalenses que ainda não se vacinaram por serem recém-contratados já podem receber o imunizante. Os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados da linha de frente são aqueles que estão envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 – tanto da urgência e emergência quanto da atenção básica. São eles: faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, médicos, enfermeiros, copeiras, cozinheiras, técnicos etc. Já os profissionais de saúde que atuam na cidade, têm mais de 25 anos e podem receber a Astrazeneca são: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

Publicidade

Esta semana, a idade para vacinação das pessoas que têm comorbidades cai uma por dia: de quarta-feira (19), a partir de 44 anos, até sábado (22), a partir dos 41 anos. Estão nessa classificação quem tem alguma das seguintes doenças, com comprovação por laudo médico: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de Down, câncer e obesidade mórbida.

Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para retornarem às unidades de saúde nos dias divulgados pelas redes sociais e site da Prefeitura. Para a segunda dose, todos devem estar munidos do comprovante da primeira dose da mesma marca de vacina, aplicada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante, ou o apresentarem de outra cidade, não serão imunizados. Acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 60 anos de idade atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Já os não beneficiários do serviço podem se cadastrar, através de seus responsáveis, pessoalmente em uma unidade de saúde mais próximas da residência ou pelo e-mail [email protected] Este público será vacinado de acordo com a disponibilidade das equipes.

Publicidade

São Gonçalo recebeu mais 12.900 doses da CoronaVac e outras 12.720 de Astrazeneca no sábado (15). Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 192.918 pessoas, sendo 26.021 trabalhadores da saúde, 131.620 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 30.781 pessoas com comorbidades e 2.697 acamados. Até as 15h desta segunda-feira (17), 84.424 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.