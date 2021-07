O local estava sem atendimento há cerca de 12 anos. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 21:44

QUISSAMÃ - Nesta quarta-feira (30), a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, entregou à população o novo setor odontológico da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Machadinha, com direito a equipamentos modernos. As avaliações e os atendimentos serão realizados às terças e quartas-feiras das 8h às 17h. Já a marcação, poderá ser feita todos os dias no mesmo horário. O local estava sem atendimento há cerca de 12 anos.



A sala contou com a aquisição de novos equipamentos odontológicos como compressor, que tem a função de fornecer ar comprimido para que outros equipamentos, como o sugador, possam funcionar, cadeira com a tecnologia mais avançada, autoclave, para que possa ser realizada a esterilização dos equipamentos, entre outros.

“Retomar o serviço de odontologia depois de 12 anos é bom demais. Principalmente por ser uma reivindicação antiga da comunidade. Fico muito feliz de podermos proporcionar a criançada e a população de Machadinha esse serviço. Aproveito para parabenizar toda a equipe e reafirmar que é com trabalho, parceria e ouvindo a população, que vamos governando Quissamã”, declarou Fátima.



À Coordenação de Odontologia, coube reestruturar a ala física, efetuar a montagem dos equipamentos para que fossem realizados atendimentos emergenciais, clínicos e eletivos, como restaurações, raspagem, limpezas, extrações dentárias e alguns procedimentos cirúrgicos. Além da equipe, estiveram presentes a secretária de Saúde, Renata Fagundes, o dentista Stefano Barros e o agente comunitário de saúde, Marciano Pereira.

Os atendimentos serão extensivos aos moradores de Beira de Lagoa, Mutum, Bacurau, Sítio Boa Vista e Sítio Santa Luzia, além, claro, dos usuários de Machadinha. Vale ressaltar que os especialistas em odontopediatra, periodontista, endodontista, prótese dentária, cirurgia buco-maxilo-facial, pacientes oncológicos e portadores de necessidades especiais são realizados no Centro de Saúde.



“Estamos muito felizes com a reinauguração do serviço odontológico na unidade, uma meta de governo e trabalho, que só pôde ser realizado agora, devido ao cenário pandêmico. O objetivo é alcançar os atendimentos odontológicos de origem emergencial, eletivos e preventivos, do bairro e comunidades abrangentes”, afirmou o coordenador de Saúde Bucal, Mateus de Souza Lima.

O morador Júnior Souza Barreto, que já aproveitou a entrega para fazer a avaliação, falou sobre a novidade. “É muito bom ter esse serviço aqui em Machadinha em função da distância de Santa Catarina. Um profissional atendendo na localidade, fará toda a diferença para nós, moradores”.