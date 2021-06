Aplicativo Alfred Delivery chegou à Macaé trazendo maior comodidade para clientes e fortalecendo comércio local. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/06/2021 01:02 | Atualizado 14/06/2021 01:03

MACAÉ - Um mordomo de bolso. Essa é a proposta do Alfred Delivery, que já chegou à Macaé. Com a proposta audaciosa de revolucionar o mercado de entregas, o aplicativo funciona como um shopping virtual. É possível encontrar de tudo: lanchonetes, pizzarias, restaurantes, mercados, além de farmácias e pet shops; com a comodidade de não precisar sair de casa e receber as compras com agilidade.

Um investimento que aposta no potencial do município, trazendo uma solução que facilita a vida do consumidor e, de quebra, ajuda as empresas locais a impulsionar suas vendas. A ideia de levar a franquia para a população macaense surgiu quando, no início da pandemia do coronavírus, em 2020, o empresário André Farias percebeu a deficiência no sistema de delivery na cidade, ao abrir a própria hamburgueria.



Ele afirma que começou "a depender muito de delivery e Macaé era muito carente, principalmente de quem executasse as entregas. Isso dificultava demais o negócio". André deu início à procura por empresas que terceirizassem as entregas e encontrou a solução no Alfred Delivery.



"O dono antigo da franquia foi até à loja e me chamou atenção por ter um representante local, diferente dos demais serviços de entregas por aplicativo. Tivemos o suporte e ajuda na instalação do gestor, do cardápio, e isso me atraiu", conta André. De usuário da franquia, para proprietário, a mudança surgiu após uma proposta de emprego em que o empresário precisaria ficar ausente da cidade por um período de um mês.



"Depois que já estava com a hamburgueria montada e funcionando, recebi uma proposta na minha área, de aviação offshore, e me ausentava da cidade por um mês. O ex-dono da franquia me fez uma proposta de sociedade, mas acabamos fazendo uma troca: ele ficou com a hamburgueria e eu com a propriedade da franquia do Alfred", explicou.



O funcionamento é simples: o usuário baixa o aplicativo (clique aqui) , cadastra um cartão de crédito e escolhe o produto desejado. O shopper vai até o local, realiza a compra e entrega no endereço do usuário em até uma hora. O usuário até pode optar por comprar direto no estabelecimento, mas estará sujeito ao tempo de entrega. Já o Alfred tem o compromisso de entregar o produto em até 60 minutos.



Além de atender ao consumidor final, a plataforma também é interessante para os lojistas. O comerciante pode cadastrar os produtos desejados, gerenciar os preços e promoções, criando uma vitrine virtual que é acessada no aplicativo do cliente. Os entregadores do cadastrados no aplicativo podem trabalhar de carro, moto ou bicicleta. Já para o usuário do Alfred Delivery, o 'mordomo virtual' pode ser facilmente baixado, tanto em smartphones com sistema Android e iOS. Além do sistema convencional de delivery, o Alfred vai além e conta com serviço leva e trás, que ajuda os clientes com transporte de documentos e pequenos objetos.

Rapidez e eficiência para o lojista



A marca dispõe de uma plataforma digital em que lojistas inserem catálogos de produtos, gerenciam preços e fazem promoções. Os mesmos catálogos estão disponíveis no aplicativo voltado aos consumidores. Todos os processos do aplicativo e da plataforma já foram testados e validados mais de 7 mil vezes em menos de seis meses. Interessados podem A marca dispõe de uma plataforma digital em que lojistas inserem catálogos de produtos, gerenciam preços e fazem promoções. Os mesmos catálogos estão disponíveis no aplicativo voltado aos consumidores. Todos os processos do aplicativo e da plataforma já foram testados e validados mais de 7 mil vezes em menos de seis meses. Interessados podem se cadastrar aqui.

Entregador – Shopper

Quem igualmente pode aumentar sua renda, são os entregadores, que no Alfred são chamados de Shopper's. O shopper pode se cadastrar através de um aplicativo específico onde ele também recebe as encomendas. Interessados podem Quem igualmente pode aumentar sua renda, são os entregadores, que no Alfred são chamados de Shopper's. O shopper pode se cadastrar através de um aplicativo específico onde ele também recebe as encomendas. Interessados podem se cadastrar aqui.