Maikon Willian da Silva Ferreira, 31 anos, Ivanildo Vieira Amorim, 56 anos, Alberto de Freitas Lomeu, de 65 anos, morreram no local. - Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 19:50 | Atualizado 11/06/2021 19:50

CASIMIRO DE ABREU - A Polícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) de Macaé identificou os três mortos durante uma chacina ocorrida na noite desta quinta-feira (10), em um depósito de bebidas, no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ao todo sete pessoas foram atingidas.



Elas estavam no estabelecimento, localizado na Rua Haydea, no bairro Jardim Miramar, assistindo à partida de Flamengo x Coritiba pela Copa do Brasil, quando foram surpreendidas por criminosos que passaram em um veículo e dispararam contra o grupo. AS vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras.

Uma jovem de 17 anos permanece internada na unidade de saúde, com bala alojada na lombar, um homem teve alta médica e outro foi encaminhado para o Hospital Municipal. Outra vítima, também do sexo masculino, foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos.

Maikon Willian da Silva Ferreira, 31 anos, morreu no local. Ivanildo Vieira Amorim, 56 anos, Alberto de Freitas Lomeu, de 65 anos, faleceram na UPA de Rio das Ostras.

Segundo o laudo da necropsia, Maikon foi alvejado no abdômen, enquanto Ivanildo e Alberto foram baleados no tórax. A causa da morte dos três foi por hemorragia. Duas das três vítimas fatais possuíam antecedentes criminais. Maikon, que era natural do estado do Maranhão, respondia a processos por injúria e jogo de azar.

Já Ivanildo, tinha passagem pela polícia por lesão corporal. O caso foi registrado na 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu. A investigação apura o crime e tenta identificar os assassinos, que fugiram após a chacina.

